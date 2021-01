Flughafen Zürich: Corona-Tests neu per Speichel-Abgabe möglich

Das neue Testangebot sei für Flugpassagiere nützlich, die für ihre Zieldestination ein negatives PCR-Testresultat benötigten. Die Speichelabgabe für die 195 Franken teuren Selbsttest-Kits werde von den Anwendern selbständig vor Ort durchgeführt, teilte der Flughafen Zürich am Mittwoch mit.

Das neue Angebot könne ohne Voranmeldung zwischen 6.00 und 20.00 Uhr in Anspruch genommen werden. Über das Ergebnis werde per Mail informiert, so der Flughafen Zürich weiter. Das bisherige Test-Angebot am Flughafen aus Corona-Schnelltests und PCR-Tests bleibe zudem bestehen.