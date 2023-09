Flughafen Flughafen übernimmt 120 Mitarbeitende der Assistenz-Firma Goldair Der Flughafen Zürich will die Transportdienstleistungen für eingeschränkte Passagiere vollständig selber übernehmen. Per Ende 2024 übernimmt er deshalb 120 Mitarbeitende der Goldair Assistance.

Passagiere mit eingeschränkter Mobilität haben in der Schweiz ein Anrecht auf Begleitung an Flughäfen. Symbolbild: Ennio Leanza/Keystone

Der Flughafen Zürich erbringt die Dienstleistungen für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität ab 2025 selber. Aktuell ist dieser Dienst an die Goldair AAS Assistance AG ausgelagert. Deren Fünf-Jahres-Vertrag läuft Ende 2024 aus.

Die 120 Goldair-Mitarbeitenden werden damit Ende 2024 zu Flughafen-Mitarbeitenden, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Bisher waren Mitarbeitende der Flughafen Zürich AG lediglich an den so genannten Pick-up-Points präsent.

Indem der Flughafen den Service nun vollständig selber anbiete, könne er optimaler gesteuert werden, so der Flughafen. Im laufenden Betriebsjahr rechnet er mit rund 250’000 Fällen, was knapp 1 Prozent aller Passagiere entspricht.

Passagiere mit eingeschränkter Mobilität haben in der Schweiz ein Anrecht auf Begleitung an Flughäfen. Finanziert wird der Service durch einen Solidaritätsbeitrag innerhalb der Flughafengebühren von einem Franken pro Passagier. (sda)