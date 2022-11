100 Asylsuchende ziehen in Zürcher Zivilschutzanlage Irchel

Weil die Lage im Asylbereich angespannt bleibt, muss der Kanton weitere Unterkünfte bereit stellen. Am Mittwoch wurde die Zivilschutzanlage Irchel in Zürich in Betrieb genommen. Dort gibt es vorerst Platz für rund 100 Personen.