Finanzielle Unterstützung Rund 1200 Nahrungsmittelpakete und 120 Saatgut-Pakete: Stadt Zürich hilft Bevölkerung in Niger Der Stadtrat Zürich hat beschlossen, die Bevölkerung im Niger mit 100’000 Franken zu unterstützen. Im Land ist die Ernte ausgefallen, es droht eine Hungersnot. Bis zu 3,8 Millionen Menschen könnten betroffen sein.

Swissaid unterstützt schon länger Projekte im Niger. Die Stadt Zürich will in der Not mit Saatgut helfen. Themenbild: Tabea Baumgartner

In der letzten Regenzeit hätten sintflutartige Regenfälle den Grossteil der frisch angesäten Ernte und damit auch das zukünftige Saatgut in Niger in der Region Dosso weggeschwemmt, schrieb der Stadtrat in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die anschliessende extreme Dürre habe die restlichen Saatkörner während der Reifephase vertrocknen lassen.

In der Region habe Swissaid in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Projekte realisiert, die unter anderem auch von der Stadt Zürich unterstützt wurden. Swissaid möchte den betroffenen Familien mit der Abgabe von Nahrungsmittelpaketen und Saatgut helfen. Ein Nahrungsmittelpaket ernähre eine Familie und koste rund 75 Franken.

Mit dem städtischen Beitrag von 100'000 Franken könnten rund 1200 Nahrungsmittelpakete und 120 Saatgut-Pakete verteilt werden. Den Beitrag für die Katastrophenhilfe überweist die Stadt Swissaid. (sda)