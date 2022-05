Finanzen Zürcher Stadtrat legt Nachtragskredite in Höhe von 53 Millionen vor Der Stadtrat von Zürich beantragt für das Jahr 2022 erste Nachtragskredite in Höhe von insgesamt 52,9 Millionen Franken. 42,7 Millionen Franken belasten die Erfolgsrechnung, 10,2 Millionen Franken die Investitionsrechnung.

2022 fallen in der Stadt Zürich mehrere unerwartete Ausgaben an: Der Stadtrat legt eine erste Serie von Nachtragskrediten in Höhe von knapp 53 Millionen Franken vor. Michael Buholzer / KEYSTONE

In der Erfolgsrechnung schlägt gemäss einer Mitteilung des Stadtrates vom Mittwoch insbesondere die Anpassung der Löhne an die Teuerungsentwicklung zu Buche. Per 1. April 2022 wird eine Teuerung von 0,5 Prozent ausgeglichen. Dies führt im laufenden Jahr zu Mehrkosten in Höhe von 10,3 Millionen Franken.

Unerwartete Mehrausgaben, die im Budget 2022 nicht eingestellt waren, werden unter anderem auch wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine erwartet. Für die Unterbringung und Unterstützung von Personen mit dem Schutzstatus S dürften sich die Beiträge an die Asylorganisation Zürich (AOZ) erhöhen.

In der Investitionsrechnung soll neu unter anderem ein Beitrag von 1,9 Millionen Franken an die Stiftung Limmathaus Zürich aufgenommen werden. Für die Instandsetzung des denkmalgeschützten Gebäudes soll ein Bauprojekt erarbeitet werden.

Der Stadtrat legt diese erste Serie der Nachtragskredite 2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. Dieser wird sich an einer Sitzung im Juli damit befassen. (sda)