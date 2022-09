Feuer Zürcher Berufsfeuerwehr löscht zwei Brände – einzelne Räume komplett ausgebrannt Am Mittwoch musste die Berufsfeuerwehr Zürich gleich zweimal ausrücken – in beiden Fällen waren Wohnhäuser in Brand geraten.

Beim Brand im Kreis 4 brannte ein Zimmer eines Mehrfamilienhauses aus, Verletzte gab es keine. Twitter: Schutz und Rettung ZH

Die Zürcher Berufsfeuerwehr hat am Mittwoch gleich in zwei Fällen Brände gelöscht. Am späteren Nachmittag rückte die Feuerwehr im Kreis 4 aus, um ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus zu löschen, wie Schutz & Rettung Zürich auf Twitter bekanntgab.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Einzelne Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Es gab keine verletzten Personen. Ein Zimmer brannte aus.

Bereits um die Mittagszeit waren die Zürcher Berufsfeuerwehr und die Sanität im Kreis 3 wegen eines Brandes in einem Einfamilienhaus ausgerückt. Die Feuerwehr brachte auch hier den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Einzelne Räume brannten aus. (sda)