Hoher Sachschaden nach Balkonbrand in Bülach

Bei einem Brand in einer Wohnliegenschaft in Bülach ist in der Nacht auf Sonntag ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.