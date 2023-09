Feuer Grossbrände in Gossau und Fischenthal verursachen hohen Sachschaden Zwei Brände haben für einen grossen Sachschaden gesorgt. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Brandursachen sind noch nicht geklärt.

Dank dem raschen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Symbolbild: Severin Bigler / CH Media

Am Sonntagabend und am Montagmorgen haben in Gossau und Steg im Tösstal (Gemeinde Fischenthal) zwei Brände hohen Sachschaden verursacht. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Die Kantonspolizei Zürich wurde am Sonntag kurz vor 23.30 Uhr über einen Stallbrand in Gossau informiert. Dank dem raschen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Der Schaden am Stall wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Es kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden.

Am Montagmorgen kurz nach 4.30 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Steg im Tösstal. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Ein Bewohner erlitt leichte Brandverletzungen an der Hand.

Die genauen Brandursachen in beiden Fällen sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich laufen. (sda)