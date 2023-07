Festival Das Alba-Festival 2023 kann stattfinden Das Alba-Festival soll im September auf der Hardturmbrache stattfinden. An welchem Wochenende, ist aber noch offen.

An welchem Wochenende das Festival stattfindet, ist noch offen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Stadt Zürich hat den Organisatoren des Alba-Festivals zwei mögliche Termine im September für die Durchführung des Anlasses angeboten. Nach der coronabedingten Absage des Festivals 2021 war auch die diesjährige Durchführung zuletzt gefährdet.

Die Stadt wird die diesjährige Durchführung des Festivals bewilligen und bietet den Organisatoren zwei Wochenenden im September an, wie das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich am Montag mitteilte. Zur Wahl stehen das Wochenende des Knabenschiessens am 9./10. September sowie das Wochenende vom 23./24. September.

Die Organisatoren haben sich laut Medienberichten zuletzt von der Stadt hingehalten gefühlt. Sie hätten bei der Stadt frühzeitig nach einem Termin im Juni oder Juli gefragt. Eine auf der Hardturmbrache geplante Asylunterkunft sowie eine Gruppe von linksautonomen Besetzerinnen und Besetzer, die sich seit Februar auf dem Areal befinden, hätten die Terminsuche jedoch erschwert und verzögert. (sda)