An einer Bushaltestelle in Zürich-Affoltern soll im Mai 2018 eine heute 31-jährige Frau eine 79-Jährige zu Boden gestossen haben. Die Rentnerin kam mit mittelschweren Verletzungen davon. Sie starb aber wenige Tage nach dem Vorfall im Spital. Am heutigen Montag steht die Schubserin vor dem Bezirksgericht Zürich.