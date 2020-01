Falscher Polizist geschnappt: er hat einer Rentnerin mehrere zehntausend Franken abgeknöpft

Der Betrüger hatte der Rentnerin weisgemacht, dass ihr Vermögen auf der Bank nicht sicher sei und sie das Geld lieber in die Obhut der Polizei übergeben solle. In mehreren Anrufen habe der Täter einen enormen Druck aufgebaut, teilte die Kantonspolizei am Montag mit.

Die Frau habe sich irgendwann überzeugen lassen, mehrere zehntausend Franken abzuheben und an einem bestimmten Ort zu deponieren. Die Kantonspolizei war jedoch informiert und konnte den mutmasslichen Betrüger verhaften, als er das Geld abholen wollte.