Falsche Polizisten ergaunern erneut mehrere tausend Franken

Kontaktiert wurde die 71-jährige Frau von einem hochdeutsch sprechenden Mann, der ihr weismachte, dass Täter es auf ihr Erspartes abgesehen hätten.

Um zu beweisen, dass er kein Betrüger sei, gab ihr der falsche Polizist seinen Namen und die Dienstnummer an und forderte die Rentnerin auf, seine Identität via Telefonnummer 117 zu überprüfen.

Die Frau hängte ihr Telefon auf und wählte unverzüglich die 117. Weil der Betrüger seine Verbindung allerdings nicht abbrach, landete die Rentnerin erneut bei ihm, respektive bei seiner Komplizin. Diese erzählte der Frau, dass der Anrufer tatsächlich Polizist sei.

Die Frau habe sich dann in Sicherheit gewähnt, sei zur Bank gegangen und habe dort mehrere tausend Franken Bargeld abgehoben, teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit. Das Geld habe sie dann am vereinbarten Ort deponiert. Die Suche nach den Betrügern läuft.

Bereits vor einer Woche wurde ein Betrug mit genau dieser Masche bekannt. Damals wurde eine Rentnerin aus dem Bezirk Dietikon um mehrere tausend Franken gebracht.