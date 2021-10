Schwingen Nach einem Jahr Zwangspause: Niklausschwinget findet heuer wieder statt

Am Samstag, 4. Dezember, treffen sich die Bösen in der Dietiker Stadthalle. Der SK Glatt- und Limmattal lädt zum 83. Niklausschwinget. Wer dabei sein will, muss beim Eingang ein Covid-Zertifikat vorweisen.