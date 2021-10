«Extinction Rebellion» Erneute Blockaden durch Umweltgruppe in Zürcher Innenstadt Nach den stundenlangen Blockaden am Montag in der Zürcher Innenstadt durch die Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten von Extinction Rebellion, kommt es nun erneut zu einer Kundgebung.

6 Bilder 6 Bilder Die Stadtpolizei Zürich führt Demonstrierende auf der Rudolf-Brun-Brücke ab. Keystone

Nach dem Klimastreik der Gruppe Extinction Rebellion und dutzenden Festnahmen von Beteiligten am Montagmittag blockiert diese nun erneut mehrere Strassen in der Zürcher Innenstadt. Bisher betroffen sind die Rudolf-Brun-Brücke, der Bahnhofquai, die Uraniastrasse, die Sihlstrasse und die Bahnhofstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich auf Twitter mitteilte. Insbesondere im motorisierten Individualverkehr kommt es zu Umleitungen und Verzögerungen.

Zusätzlich zur unten erwähnten Blockade ist nun auch das Bahnhofquai, die Uraniastrasse, die Sihlstrasse und die Bahnhofstrasse stellenweise für den MIV blockiert. Unsere Verkehrspolizei steht für Umleitungen im Einsatz. Der ÖV ist nicht tangiert. ^spa https://t.co/AV4i3rGKmY — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) October 5, 2021

Nun kündigt die Stadtpolizei erneut an, dass sie mit Personenkontrollen, Verzeigungen und Wegweisungen die Demonstration auflösen wird. Allein am Montag wurden 134 Beteiligte des Sitzstreikes festgenommen, von denen sich weiterhin rund 43 in Haft befinden und der Staatsanwaltschaft zugeführt wurden. Der Verkehr auf den betroffenen Kreuzungen Bahnhofstrasse/Uraniastrasse sowie Sihlstrasse/Nüschelerstrasse konnte erst wieder in den frühen Abendstunden aufgenommen werden.

Wir haben die Teilnehmenden der unbewilligten Veranstaltung auf der Rudolf-Brun-Brücke darauf hingewiesen, dass wir nun mit Personenkontrollen, Verzeigungen und Wegweisungen beginnen. ^spa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) October 5, 2021

Dass die unbewilligte Aktion am Dienstag wiederholt werden soll, kündigten die Aktivistinnen und Aktivisten bereits im Vorfeld an. «Dennoch kommen wir heute und morgen (!) wieder, um gegen das Aussterben und die Klimakrise auf die Strasse zu sitzen», teilt die Umweltgruppe auf Twitter mit.