Welche Rolle spielt die EVP in der Stadt Zürich?

Die EVP gehörte von 1954 bis 2014 ununterbrochen dem Zürcher Stadtparlament an. Als kleine Mittepartei spielte sie bei Bedarf die Rolle des Mehrheitsbeschaffers. Tendenziell wird sie eher dem linksgrünen Spektrum zugerechnet. Umso mehr überraschte es, als sie Ende 2010 zusammen mit den bürgerlichen Parteien die Rückweisung des Stadtzürcher Budgets beschloss. Im Frühling 2011 büxte die EVP dann allerdings aus dem bürgerlichen Sparbündnis aus. Die Quittung für den Schlingerkurs: Bei den Wahlen 2014 scheiterte die EVP an der 5-Prozent-Hürde, die verlangt, dass eine Partei mindestens in einem Stadtzürcher Wahlkreis mehr als 5 Prozent der Stimmen erreichen muss, um in den Gemeinderat einzuziehen. Eine Nachzählung ergab, dass der EVP genau 31 Stimmen fehlten.

Welche Wahlziele hat sich die EVP gesetzt?

Wahlziel Nummer eins ist, dass sie wieder in den Gemeinderat kommt. Um dieses Ziel zu erreichen, spannt die EVP mit der BDP zusammen: Die beiden Mitte-Parteien haben in allen neun Wahlkreisen EVP/BDP-Listen eingereicht. So rechnen sie sich Chancen aus, in mindestens einem Wahlkreis die 5-Prozent-Hürde zu nehmen. Die frühere EVP-Gemeinderätin Claudia Rabelbauer kandidiert zudem auch für einen Stadtratssitz.