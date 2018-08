Derzeit statten sich angehende Kindergarten- und Schulkinder wieder mit einem neuen Schulthek aus, suchen ein Etui aus und entscheiden, welche Farbstifte sie mitnehmen. Kinder mit Trisomie 21 kämpfen auch damit, einen Stift richtig zu halten oder eine Schere zu bedienen. Sätze mit mehreren Wörtern und die Aussprache fallen einigen noch schwer.

Damit auch sie gerüstet sind für den Schul- oder Kindergartenstart, führt die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) die Bewegungs- und Sprachförderwoche für Kinder mit Trisomie 21 (Bus21) durch. In der letzten Sommerferienwoche besuchen acht vier- bis achtjährige Kinder während fünf Stunden täglich den Kurs.

Sich in die Gruppe integrieren

Neben Lisa sitzt Elin* und mag nicht ausmalen. Vielmehr sagt sie zur Studentin, die sie betreut: «Selber» und gibt ihr den grünen Stift in die Hand. Diese schlägt vor, zusammen zu malen. Zuerst hält die Studentin den Stift und Elin führt ihre Hand. Nach kurzer Zeit nimmt sie den Stift selber in die Hand, lässt aber diejenige der Studentin noch nicht los.

Jedes Kind wird während der Förderwoche von einer Studentin begleitet. Die Studentinnen – die meisten sind noch am Anfang ihres Logopädie- oder Psychomotoriktherapie-Studium – haben den Kurs während des letzten Semesters als Wahlmodul vorbereitet. Nachdem die Kinder um 14 Uhr von ihren Eltern abgeholt werden, werten die Studentinnen den Tag aus und setzen Ziele, die sie Ende Woche erreichen möchten. «Das sind meist grundlegende Dinge», sagt Projektleiterin und Psychomotoriktherapeutin Susanne Störch Mehring. Etwa, dass sich ein zurückhaltendes Kind in die Gruppe integriert oder sich ein anderes an Abmachungen hält.

Gewisse Fortschritte stellen die Projektleiterinnen schon am zweiten Kurstag fest. Paul* fragt am Dienstag explizit nach dem «Zauberschloss», ein Wort, dass er vor dem Kurs noch nicht kannte. Zaubern ist das Wochenthema, dass die Studentinnen gewählt haben. Neben Zaubersprüchen und Liedern lernen die Kinder auch zaubern – am Dienstag verwandeln sie ein weisses T-Shirt in ein farbiges.