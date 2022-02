Essay Von Gott zur Grossbank: Der Hochhausbau spiegelt Zürichs Werte- und Wirtschaftswandel Schon seit dem Mittelalter wuchs Zürich dem Himmel entgegen. Künftig soll doppelt so hoch gebaut werden können wie bis jetzt. Was steckt dahinter?

Blick vom ETH-Dach über Zürich: Hinter dem Hauptbahnhof wächst das Hochhausquartier Europaallee, im Hintergrund flankiert vom Prime Tower und den Hardau-Türmen. Archivbild: Matthias Scharrer

Ein von der Stadt Zürich in Auftrag gegebenes Planungspapier sorgte dieser Tage für ein Rauschen im Blätterwald: Demnach wären künftig in der Limmatstadt bis zu 250 Meter hohe Häuser zulässig. Und die Hochhäuser sollen nicht bloss vereinzelt da und dort Akzente setzen. Nein, ganze Hochhausquartiere sieht das Schreiben vor, über das der «Tages-Anzeiger» zuerst berichtete. Einen Vorgeschmack bietet die Europaallee: Das Quartier beim Hauptbahnhof entstand seit 2009 mit einer für Zürich noch ungewohnten Dichte an voluminösen Bauten.

Die künftige Hochhauspolitik sei noch nicht beschlossen, betonte Katrin Gügler, Direktorin des Amts für Städtebau, gegenüber der NZZ. Es gelte noch Themen wie Sozialverträglichkeit und Ökologie vertiefter zu studieren. Doch im Herbst soll das Regelwerk zuhanden des Stadtrats und des Gemeinderats vorliegen.

Die Hochhausrichtlinien würden jene aus dem Jahr 2001 ersetzen. Damals setzte Zürich zu einer Öffnung in Sachen Hochhausbau an, die das Stadtbild verändert hat. Symbol dafür ist der 2011 erbaute Prime Tower, mit 126 Metern höchstes Gebäude der Stadt.

Zürichs erste Hochhäuser waren Kirchen

Doch blicken wir noch etwas weiter zurück: Jahrhundertelang waren die Kirchen die höchsten Gebäude der Stadt. Seit dem Mittelalter ragten ihre Türme dem seinerzeit allerhöchsten Wert entgegen: Gott im Himmel. Zumindest repräsentierten sie den Glauben daran. Auf dem Murerplan von 1576, der detailliertesten Ansicht des spätmittelalterlichen Zürich, überragten Grossmünster und Fraumünster alle anderen Bauten.

Zürich im Jahr 1576, Plan von Jos Murer. Staatsarchiv Kanton Zürich / zvg

Das änderte sich an der Schwelle zum 20. Jahrhundert: Als ein Teil der einst von Dominikanermönchen gegründeten Predigerkirche zur Kantonsbibliothek umfunktioniert wurde, verpasste Stadtbaumeister Gustav Gull der Kirche einen neuen Turm. Nach dessen Bau im Jahr 1900 war die Predigerkirche mit 95 Metern das höchste Gebäude der Stadt. Sie stellte einen in Stein gemeisselter Kompromiss zwischen mittelalterlicher Gott- und neuzeitlicher Wissenschaftsgläubigkeit dar.

Kirchen überragen die Altstadt – allen voran die Predigerkirche. Matthias Scharrer

Doch die Wissenschaft platzierte sich noch etwas höher: 1863 entstand auf der Anhöhe oberhalb der Predigerkirche das ETH-Gebäude, 1914 gleich nebenan das Universitätsgebäude. Von dort aus lassen sich die Kirchtürme der Altstadt gut überblicken.

Die Wachstumseuphorie der 1960er-Jahre verebbte

Schweift der Blick nach Westen, stechen neuere Türme ins Auge: etwa die rotbraune Viererbande der Hardau-Türme. Deren Grösster war bis zum Bau des Prime Towers mit 93 Metern das höchste nicht kirchliche Gebäude der Stadt. Die Hardau-Türme, auch Hardau 2 genannt, ergänzten ab 1976 die in den frühen 1960er-Jahren entstandene Wohnbausiedlung Hardau 1.

Ein Hardau-Turm war lange das höchste nicht kirchliche Haus Zürichs. Matthias Scharrer

Sie symbolisieren den Abschluss der Wachstumseuphorie, die in den 1960er-Jahren ihren Höhepunkt hatte: Schnell und effizient sollte die Stadt die Nachfrage nach Wohnraum befriedigen – ohne grosse Rücksicht auf gewachsene Baustrukturen. Der Brutalismus, ab den 1950er-Jahren entstanden, war der passende Baustil dafür: rohe Betonbauten, die in die Höhe ragten.

1962 hatte Zürich mit 440'000 Einwohnerinnen und Einwohnern seinen bis heute gültigen Bevölkerungshöchststand erreicht. Als die Hardau-Türme bezogen wurden, war aus dem Wachstum jedoch bereits ein Bevölkerungsschwund geworden. Ein Trend, der bis 1990 andauerte. Entsprechend kamen Hochhäuser wieder aus der Mode. Was in den Sechzigerjahren als Inbegriff modernen Wohnens gegolten hatte, bekam bald das Stigma der Gettoisierung. 1984 nahm das Stadtzürcher Stimmvolk eine Initiative gegen neue Hochhäuser in der Innenstadt an.

Finanzdienstleister übernehmen

Nach der Stagnation der 1990er-Jahre zog das Wachstum der Stadt wieder an. Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft prägte auch die Stadtentwicklung. Das markanteste Beispiel findet sich beim Bahnhof Hardbrücke: Wo früher die Zahnradfabrik Maag stand, realisierten nun private Investoren die Überbauung Maag-Areal – mit dem gläsernen Prime Tower als neuem Wahrzeichen. Und während in den Hardau-Türmen noch Mietwohnungen bezogen wurden, zogen im Prime Tower ab 2011 die Deutsche Bank, die Zürcher Kantonalbank und eine grosse Wirtschaftskanzlei als erste Hauptmieter ein.

Der Prime Tower ist derzeit das höchste Haus in Zürich. Severin Bigler

Ein vereinzeltes, aber steiles Comeback der Industriearchitektur gab es 2016 mit der Eröffnung des 118 Meter hohen Swissmill-Kornhauses direkt an der Limmat. Das Stimmvolk hatte den Plänen dazu just im Jahr der Prime-Tower-Eröffnung zugestimmt – als wolle es zumindest beim täglichen Brot ein Zeichen gegen die Deindustrialisierung der Stadt setzen.

Swissmill-Kornhaus: ein steiles Comeback der Industriearchitektur. Kevin Roth

Noch Zukunftsmusik ist das Projekt für das nächste höchste Haus von Zürich: Die Grossbank Credit Suisse will mit einem Teil der Rendite aus zwei 137 Meter hohen Wohntürmen auf der Hardturm-Brache ein neues Fussballstadion finanzieren. Ob das vom Stimmvolk gutgeheissene Projekt tatsächlich zu Stande kommt, bleibt abzuwarten.

Hardturm: zwei 137-Meter-Hochhäuser für ein Stadion. Nightnurse Images / zvg

Mit nicht ganz billigem Wohnraum zu einer neuen Kathedrale für König Fussball: Der Plan der Grossbank steht jedenfalls. Doch absehbare Rekurse auf dem Weg zu einer rechtskräftigen Baubewilligung könnten auch zum Prüfstein für die künftige Hochhauspolitik der Stadt werden.