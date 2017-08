Zwar sei das EWZ diesbezüglich keineswegs untätig. So stelle es in der neuen Zürcher Vorzeigesiedlung Greencity, die als Musterbeispiel für den Übergang zur 2000-Watt-Gesellschaft gilt, als Vertragspartner auch Elektromobilität und Photovoltaik zur Verfügung. «Aber wir haben noch einige Hausaufgaben zu machen, um mit den neuen Mitbewerbern mitzuhalten», so der EWZ-Direktor.

Niemand will AKW-Aktien

Hausaufgaben hat das EWZ nicht nur wegen der digitalen Konkurrenz. Auch die Stadtzürcher Stimmberechtigten haben dem städtischen Elektrizitätswerk eine schwierige Aufgabe gestellt: Bis 2034 muss es seine AKW-Beteiligungen loswerden. So hat es das Stimmvolk im Juni 2016 beschlossen.

Bis jetzt hat sich aber laut Frei kein einziger Interessent gemeldet, der die Aktien übernehmen will, mit denen die Stadt Zürich an den Atomkraftwerken Gösgen, Cattenom (F) und Bugey (F) beteiligt ist. Die Aktien werden im jüngsten EWZ-Geschäftsbericht zusammen mit 62 Millionen Franken bewertet. Wohl ein hypothetischer Wert, denn: «Wenn jemand unsere AKW-Beteiligungen mit allen Rechten und Pflichten übernehmen will, würde ich sie für einen symbolischen Franken übergeben», sagte Frei gestern vor den Medien. Letztes Jahr bezahlte Zürich allein für seine 15-prozentige Beteiligung am AKW Gösgen 50 Millionen Franken – und erhielt dafür 15 Prozent des dort produzierten Stroms. Massiv ins Geld gehen dürften auch die Stilllegungskosten, wenn die AKW dereinst das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Vor allem deshalb gestaltet sich der Aktienverkauf gemäss Frei äusserst schwierig.

Um ihn dennoch voranzubringen, setzt der Zürcher Stadtrat nun auf externe Berater und hat dafür einen Kredit von 2,8 Millionen Franken beim Gemeinderat beantragt. Als potenzielle Käufer der AKW-Aktien stehen Länder im Fokus, die weiterhin auf Kernenergie setzen.

Weniger problematisch sieht Frei den Ersatz der Kernenergie durch 100 Prozent erneuerbare Energie, den das EWZ anstrebt: «Es ist genug erneuerbare Energie auf dem Markt.» Dennoch will das EWZ in diesen Markt weiter investieren. So werden Zürichs Stimmberechtigte am 24. September wieder einmal über einen Rahmenkredit von 200 Millionen Franken für das EWZ abstimmen. Er soll dem Erwerb von Energieerzeugungsanlagen dienen, die erneuerbare Energie nutzen. Mit einem früheren Kredit beteiligte sich das EWZ unter anderem am Offshore-Windpark Butendiek in der Nordsee, der seit 2015 Strom liefert. Windrad-Projekte im Waadtländer Jura, an denen das EWZ ebenfalls beteiligt ist, sind hingegen seit acht Jahren durch Einsprachen blockiert. «Ein privater Dienstleister wäre schon lange ausgestiegen», so Frei.