Wie hat Leutenegger seine Sache gemacht?

Er hielt links-grün vor, sich in der Hängematte des Erreichten auszuruhen, statt sich für die Zukunft zu wappnen. Er plädierte für eine Verwaltungsreform und für sieben statt neun Stadträte. Mit ihren Spitälern und Werken trage die Stadt grosse finanzielle Klumpenrisiken. Die rot-grüne Velo-gegen-Auto-Politik sei für das Gewerbe tödlich. Leutenegger gab sich recht angriffig und adressierte mit seiner Kritik das «rot-grüne Lager». So vermied er es, Mauch frontal anzugreifen. Leutenegger verhielt sich so, wie es zu erwarten war. Er muss etwas auf die Pauke hauen, um als glaubwürdiger Angreifer zu erscheinen. Zugleich darf er aber das Verhältnis zur Stadtratskollegin im Hinblick auf die weitere Zusammenarbeit nicht allzu sehr belasten.

Wie spielte Mauch ihre Rolle als Amtsinhaberin?

Sie wirkte zwar eloquent und kompetent, hielt sich aber zurück und konterte die Angriffe auf das links-grüne Lager nicht. Sie widersprach Leutenegger auch nicht, als dieser die finanziellen Risiken der Stadt beschwor. Kein Wort verlor sie auch über die Stadtzürcher Spitalpolitik, die Leutenegger ansprach. Gut parierte sie aber einen Angriff von Hauri: Als dieser digitale Parkuhren für Zürich forderte, erinnerte sie ihn daran, dass die Stadt genau dies im kommenden Jahr einführen will. Hie und da gelang es ihr auch, sich als Stadtpräsidentin für alle zu präsentieren. Als Hauri eine umfassende Digitalisierungsoffensive forderte, entgegnete Mauch: «Es gibt viele Leute in Zürich, die nicht online sind, aber auch sie müssen wir mitnehmen.»