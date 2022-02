Erneuerungswahlen 33,4 Prozent der Zürcher Stimmberechtigten haben bereits gewählt Über ein Drittel der Stadtzürcher Stimmberechtigten hat bereits per Brief gewählt: Die Stadt zählte am Montag Nachmittag eine Stimmbeteiligung von 33,4 Prozent.

Am Sonntag wird der Stadt- und Gemeinderat neu gewählt. (Symbolbild) Keystone

Diesen Wert mit früheren Jahren zu vergleichen, ist jedoch schwierig. In diesem Jahr beginnen am Samstag vor den Wahlen die städtischen Sportferien. Dies könnte die briefliche Stimmabgabe erhöhen, weil wohl viele am Wahlsonntag bereits auf der Piste stehen und nicht an die Urne gehen.

Die Zürcherinnen und Zürcher wählen am Sonntag Stadtrat und Gemeinderat neu. In der neunköpfigen Stadtregierung wird einzig der Sitz von AL-Stadtrat Richard Wolff frei. Das Gerangel um die Sitze ist gross, fast alle Parteien wollen einen zusätzlichen Sitz. An der links-grünen Mehrheit wird sich voraussichtlich aber nichts ändern.

Weniger Couverts in Winterthur

Deutlich tiefer ist die bisherige briefliche Stimmbeteiligung in Winterthur, wo ebenfalls Stadtrat und Parlament gewählt werden. Wie es bei der Stadt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess, sind bisher die Couverts von 16’545 Stimmberechtigten eingetroffen.

Dies entspricht einer bisherigen Beteiligung von 23,6 Prozent. In Winterthur haben die Sportferien bereits begonnen. Der Wahlsonntag liegt somit mitten in den zweiwöchigen Ferien. (sda)