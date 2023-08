26-Jähriger bei Selbstunfall in Berg am Irchel mittelschwer verletzt

Am Samstagmorgen fuhr ein 26-jähriger Mann auf der Hauptstrasse von Gräslikon nach Berg am Irchel. Auf einem kurzen, geraden, Strassenabschnitt überholte er ein Auto. Bei einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schoss rechts über den Fahrbahnrand hinaus und kam nach rund 100 Metern in einem tiefer gelegenen Acker zum Stillstand.