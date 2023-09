Kommentar Eritrea-Konflikt: Es darf nicht sein, dass die Schweiz zum Austragungsort eines fremden Krieges wird Die Ausschreitungen und Polizeieinsätze bei Eritrea-Festivals am Samstag wären zu verhindern gewesen. Doch die Behörden liessen sich überrumpeln. Ein Kommentar.

Gegner des eritreischen Diktators bekennen Farbe. Bild: Raphael Rohner

Man war überrumpelt, hiess es überall: Erst in Rüfenacht BE, wo ein gutgläubiger Sigrist erst auf Anfragen von CH Media skeptisch wurde, als ein Fest von Regime-Anhängern angekündigt wurde. Dabei zeigte schon die Aufmachung der Einladung zum «Kulturfestival» nationalistische Motive und Parolen, die kaum etwas mit «Kultur» zu tun haben, wie es dem Mann vermittelt wurde. Das seien doch anständige Menschen, die da kommen wollen, sagte er auch zum Zeitpunkt noch, als schon die Polizei ihm nahegelegt hatte, das Fest abzusagen. Er war überrumpelt.

Überrumpelt war auch der Vermieter der Räumlichkeiten in Oberuzwil SG. Er war keine Minute skeptisch, was einen bevorstehenden Anlass betraf: ein «Generationenfest», welches ausgerechnet am Tag hätte stattfinden sollen, an dem das eritreische Diktator-Regime überall auf der Welt den Beginn des Unabhängigkeitskriegs feiert. Obschon der Vermieter nach den Artikeln in der «Schweiz am Wochenende» und den Folgeberichten ein komisches Gefühl hatte und die Behörden ihn gewarnt haben, dass es zu Auseinandersetzungen kommen könne.

Dennoch liess man die Gäste das geplante «Generationenfest» in Oberuzwil vorbereiten, den Raum beflaggen und war am Ende perplex, als mehrere hundert Flüchtlinge aus der ganzen Schweiz angereist kamen, um gegen das Fest zu demonstrieren.

Überrumpelt war auch die St.Galler Kantonspolizei, die innert kurzer Zeit mehrere hundert Menschen an den Autobahnausfahrten kontrollieren und Wegweisungen ausstellen musste. Vor Ort standen sichtlich verunsicherte Polizisten einer aufgebrachten Meute entgegen, die ihre himmelblauen Flaggen durch die Strassen von Oberuzwil geschwenkt haben und geschrien haben: «Danke Schweiz! Danke Polizei!»

Überrumpelt war schliesslich auch die Polizei in Zürich. Da standen sich zwei Gruppierungen eines afrikanischen Landes gegenüber und schlugen mit Holzprügeln und Steinen aufeinander ein. Zürcher Polizisten sahen sich gezwungen, sich innert Minuten entscheiden zu müssen, wer auf der Glattparkwiese denn nun Gut und wer Böse ist.

Die überforderte Polizei stand den Eritreern mit einem Grossaufgebot gegenüber und musste sich einen kurzen Geschichtsabriss von anwesenden Journalisten und Flüchtlingen geben lassen. Die Polizei erkannte die heikle Situation auf der Wiese und ihre möglichen weitreichenden Konsequenzen. Bilder von Polizisten, die gegen Menschen vorgehen, die aus einer Diktatur geflohen sind: Das gäbe kein gutes Bild für die Schweiz ab.

Die gewalttätigen Ausschreitungen haben eine Gruppe in der Schweiz mit rund 30’000 Menschen nicht überrumpelt: Die Eritreerinnen und Eritreer. Seit Wochen versuchen sie die Behörden zu informieren und zu warnen davor, dass die Regime-Anhänger genau solche Bilder erzeugen wollen von wütenden Regime-Gegnern, die von der Polizei in die Mangel genommen werden.

Hinschauen sollten auch die Politikerinnen und Politiker. Beim Thema «Migrationspolitik» und Massnahmen wie der Abschiebung von «Wirtschaftsflüchtlingen» sollten sie sich erst einmal gründlich mit den Hintergründen Eritreas auseinandersetzen. Das Thema ist drängender denn je - und das Risiko gross, dass im Wahlkampf eines passiert: Überrumpelt zu werden.