Bei dem Unfall war das vordere Drehgestell eines leeren Kesselwagens entgleist und bis zum Anhalten rund 1,5 Kilometer neben den Schienen gefahren, wie die Limmattaler Zeitung berichtete. Personen wurden keine verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, sowohl am Drehgestell als auch an der Bahninfrastruktur.

Nach der Entgleisung am Donnerstagabend war die Strecke auf der Linie Zürich - Schaffhausen zwischen Bülach und Eglisau für mehrere Stunden unterbrochen. Am frühen Freitagmorgen wurde sie wieder freigegeben, allerdings nur im Einspurbetrieb. Erst am frühen Samstagabend rollten die Züge wieder uneingeschränkt, wie die Zeitung weiter berichtete.