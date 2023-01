Energiewende Kantonsrat will Solaranlagen in geschützten Ortsbildern Mit den Stimmen der Bürgerlichen hat der Zürcher Kantonsrat den Regierungsrat beauftragt, Solaranlagen in geschützten Ortsbildern zu ermöglichen. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) argumentierte dagegen.

Soll der Bau von Solaranlagen in geschützten Ortsbildern (im Bild Stammheim) erleichtert werden? Ja, finden FDP, SVP, Mitte und EVP. Bild: Nana Do Carmo/Archiv

Zur Abwechslung kommt ein Vorstoss für mehr Solaranlagen von bürgerlicher Seite: Vertreter von FDP, SVP, Mitte und EVP fordern den Zürcher Regierungsrat auf, den Bau von Solaranlagen in geschützten Ortsbildern zu erleichtern. Er solle eine gesetzliche Grundlage schaffen, die es den Gemeinden ermöglicht, in Ortsbildperimetern geeignete Objekte beziehungsweise Dachflächen oder Fassaden zu bezeichnen, auf denen Solaranlagen zulässig sind, heisst es in der Motion, die am Montag eine Mehrheit im Kantonsrat fand.

«Das Potenzial von Dächern in geschützten Ortsbildern liegt brach. Auch ein Kirchendach darf kein Tabu sein», sagte Markus Schaaf (EVP, Zell), der die Motion mitunterzeichnet hatte.

Der Regierungsrat hatte den Vorstoss abgelehnt. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) erklärte, warum: «Wir sprechen von zehn Prozent der Dachflächen, vermutlich den für Solaranlagen am schlechtesten geeigneten und teuersten Dächern. Entscheidend für die Energiewende werden die übrigen 90 Prozent sein.»

Neukom: Es gelte Bundesrecht

Grundsätzlich seien Solaranlagen in geschützten Ortsbildern schon heute zulässig. Aber: Es gelte Bundesrecht. Und wenn der Heimatschutz, wie unlängst in Stammheim im Zürcher Weinland geschehen, gegen ein entsprechendes Projekt erfolgreich rekurriere, sei dies zu respektieren.

«Wir wenden das Recht an und beachten Gerichtsurteile», so Neukom. Der Vorstoss sei zwar gut gemeint. Im besten Fall bringe er aber viel Aufwand ohne viel Nutzen. Im schlechtesten Fall könne er sogar Solaranlagen verhindern. Denn Solarprojekte ausserhalb der von den Gemeinden gemäss der Motion bezeichneten Gebiete könnten dann benachteiligt sein.

Für die Motion stimmten SVP, FDP, Mitte und EVP. Dagegen waren GLP, Grüne, SP und AL. Der Regierungsrat muss nun innert zweier Jahre eine Vorlage dazu erarbeiten.