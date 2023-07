Energiewende Beim Solarstrom gibt es im Kanton Zürich noch viel Luft nach oben Nur etwa jeder zehnte Neubau seit 2010 verfügt über eine Photovoltaikanlage, wie neue Zahlen des Kantons Zürich zeigen. Das neue Energiegesetz dürfte die Trendwende bringen.

Rund die Hälfte aller Zürcher Photovoltaikanlagen befinden sich auf Einfamilienhäusern. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Kanton Zürich kennt verschiedene Instrumente, die den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen sollen. Da wäre zum Beispiel die Klimastrategie, die festhält, dass der Kanton Zürich bis 2040, spätestens aber 2050 keine Treibhausgase mehr ausstossen will. Dann wäre da noch die Energiestrategie, welche die Solarenergie bei der künftigen Energieversorgung in einer führenden Rolle sieht: Der Kanton möchte deren Nutzung von heute 3 auf 33 Prozent im Jahr 2050 erhöhen.

Für dieses Ziel braucht es mehr Photovoltaikanlagen – viel mehr. Das zeigen neue Zahlen, die das Statistische Amt des Kantons Zürich am Donnerstag veröffentlichte. In einer Mitteilung fasst es zusammen: Zwar gibt es immer mehr Solaranlagen. Das Potenzial für den weiteren Ausbau der Solarenergie ist aber noch gross.

«Noch ein weiter Weg»

Gemäss dem Statistischen Amt waren Ende 2021 mindestens 12’600 Photovoltaikanlagen installiert, die jährlich insgesamt rund

0,3 Terawattstunden Strom produzieren. Das entspreche etwa dem Jahresstromverbrauch des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Zum Ziel gesetzt hat sich der Kanton 3,5 Terawattstunden pro Jahr, also knapp das Zwölffache der jetzigen Produktion. Bis das anvisierte Ziel erreicht ist, sei es «noch ein weiter Weg», gesteht auch der Kanton.

Die sinkenden Preise für Solarzellen hätten in den letzten Jahren den Zubau befeuert, schreibt das Statistische Amt weiter. Wenig überraschend, wurden fast alle bestehenden Anlagen nach 2010 erstellt. Allerdings besitze immer noch nur etwa jedes zehnte seit 2010 neu gebaute Wohngebäude eine Photovoltaikanlage.

Hoffnungen setzt der Kanton deshalb ins 2022 in Kraft getretene Energiegesetz, das unter anderem festhält, dass Neubauten ihren Strombedarf zum Teil selber decken müssen. «Es ist zu erwarten, dass dies die Verbreitung der Photovoltaikanlagen weiter begünstigen wird.»

Gebäude ohne Wohnnutzung liefern am meisten Strom

Gemäss Statistischem Amt sind die meisten Photovoltaikanlagen im Kanton Zürich nicht an den Fassaden oder abseits der Gebäude installiert, sondern auf Hausdächern. Rund die Hälfte aller Anlagen findet sich auf Einfamilienhäusern, weitaus weniger auf Mehrfamilienhäusern und Gebäuden, die nicht dem Wohnen dienen.

Allerdings sind es gerade Letztere, die am meisten Strom liefern. Knapp

40 Prozent und damit der Löwenanteil an der Gesamtleistung stammt von Anlagen auf diesen Gebäuden. Zwar befindet sich nur jede zehnte Anlage auf diesen Bauten. Diese sind dafür umso grösser, wie das Statistische Amt erklärt. Einfamilienhäuser wiederum machen nur knapp 20 Prozent der Gesamtleistung aus.

Die Analyse des Statistischen Amtes beruht unter anderem auf Daten des Bundesamtes für Energie (BFE) zu den Solarstromanlagen. Darin sind alle Photovoltaikanlagen enthalten, die auf Bundesebene einen Förderbeitrag erhalten. Weitere Daten stammen von der Schätzung des Solarpotenzials vom BFE sowie von verschiedenen kantonalen Gebäude- und Grundstücksinformationen. (sho)