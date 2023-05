Energieversorgung Winterthurer Stadtrat will Ausbau der Wärmenetze beschleunigen Die Stadt Winterthur will 300 Millionen Franken in den Ausbau der Wärmenetze stecken.

Die Energie- und Klimaziele der Stadt Winterthur sollen schneller erreicht werden. Symbolbild: Michael Buholzer/Keystone

Der Stadtrat von Winterthur hat ein Massnahmenpaket für einen beschleunigten Ausbau der Wärmenetze beschlossen. Dadurch sollen die Energie- und Klimaziele der Stadt in der Wärmeversorgung rascher erreicht werden. Die Umsetzung der Pläne kostet rund 300 Millionen Franken.

Klimafreundliche Gebäudewärme spiele in der Energiewende eine Schlüsselrolle, teilte der Winterthurer Stadtrat am Montag mit. Rund 40 Prozent des Energieverbrauchs in der Stadt werden für Gebäudewärme eingesetzt. Aktuell stammen noch rund zwei Drittel davon aus fossilen Quellen.

Der Stadtrat hat am Montag ein Massnahmenpaket präsentiert, mit dem der Ausbau der Wärmenetze beschleunigt werden soll. Rund 45 Prozent des Wärmebedarfs können laut einer Studie durch städtische Wärmenetze gedeckt werden. Für die restlichen 55 Prozent brauche es private Lösungen. In den städtischen Wärmenetzen soll die Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage den grössten Teil der Energie liefern.

Die nötigen Investitionen schätzt der Stadtrat auf rund 300 Millionen Franken. Bis Ende nächsten Jahres soll eine entsprechende Kreditvorlage zuhanden des Stadtparlaments ausgearbeitet.(sda)