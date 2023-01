Video: TeleZüri

Um einer drohenden Energiemangellage vorzubeugen, beschlossen im Herbst 2022 viele Gemeinden in der Schweiz unterschiedliche Energiesparmassnahmen. So auch Dübendorf. Hier fasste der Stadtrat den Entschluss, die Stadtverwaltung in der ersten Januarwoche ins Homeoffice zu schicken, um so den Energieverbrauch des Stadthauses zu senken.

Diese Massnahme führt nun zu teils kuriosen Szenen. Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner wollen nämlich ihre Geschäfte im Stadthaus besorgen und stehen dort plötzlich vor verschlossenen Türen. Ein Zettel bei der Eingangstür informiert sie über den Homeoffice-Beschluss.

Entscheid fiel schon im Oktober

«Wir sind im September und Oktober von ganz anderen Situationen ausgegangen», sagt Stadtpräsident André Ingold (SVP) gegenüber TeleZüri. Die Entscheidung, im Stadthaus die Raumtemperatur zu senken, habe der Stadtrat getroffen, um der prophezeiten Energiekrise entgegenzuwirken. Auf die Frage, ob der Stadtrat heute erneut so entscheiden würde, sagt Ingold: «Es ist schwierig zu sagen, ob wir das so nochmals machen würden.»

Die Einwohner von Dübendorf sind erzürnt. «Es ist einfach nicht in Ordnung. Ich bin nicht der Einzige, der reklamiert», meint einer.

Eine Einwohnerin findet, dass man auf anderen Wegen die Energiekrise bekämpfen könnte und beispielsweise an der Weihnachtsbeleuchtung hätte sparen können. Dass man hingegen das Stadthaus lahmlege, empfindet sie als Frechheit: «Und für das zahle ich Steuern – pfui Teufel!» Ein weiterer Anwesender bezeichnet die Sparmassnahmen für eine Stadt mit so vielen Einwohnern – immerhin gut 30'000 Menschen – als ein «komplettes Armutszeugnis».

Anderen verschlägt es aber auch schlicht die Sprache: «Ich weiss nicht, was ich sagen soll.»

Licht trotz Homeoffice sorgt für Unverständnis

Besonders sauer stösst Dübendorferinnen und Dübendorfern die Tatsache auf, dass trotz Energiesparmassnahmen und unbesetztem Stadthaus die Lichter im Gebäude brennen. «Wenn schon Strom sparen, dann müssten sie alle Lichter ausschalten», bringt es einer der Anwesenden auf den Punkt.

Auf den Vorwurf, die Beleuchtung eingeschaltet zu haben, entgegnet der Stadtpräsident: «Dann haben wir die Technik nicht richtig eingestellt, wenn das tatsächlich so ist. Ich kann das nicht beurteilen.» Allerdings lässt sich trotz Ingolds Aussage nicht bestreiten, dass hinter ihm die Lichter im Stadthaus brennen.