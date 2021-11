Energiegesetz Der Kanton Zürich sagt deutlich ja zum ökologischen Heizungsersatz Mit einem Ja-Anteil von gut 62 Prozent hat das kantonale Stimmvolk das Energiegesetz angenommen. Damit dürfte sich der ökologische Heizungsersatz in den nächsten Jahren beschleunigen.

Zwei Arbeiter demontieren den Öltank von einer Ölheizung. Keystone

Die Energiewende in den Zürcher Heizkellern nimmt Fahrt auf: Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich haben am Sonntag mit gut 62 Prozent Ja-Stimmen ja zum neuen Energiegesetz gesagt. Es verlangt, dass Öl- und Gasheizungen am Ende ihrer Lebensdauer durch CO 2 -neutrale Heizsysteme ersetzt werden. Im Vordergrund stehen dabei Wärmepumpen und Fernwärme, doch Biogas ist ebenfalls zulässig.

Das Gesetz beinhaltet auch Ausnahme- und Härtefallregeln für Häuser, in denen der Heizungsersatz unverhältnismässig aufwändig wäre oder für Hauseigentümer zu teuer käme. Im Falle einer absehbaren Kostensteigerung von mindestens fünf Prozent über die gesamte Lebensdauer der Heizungen kann auf den ökologischen Heizungsersatz verzichtet werden.

Bei Neubauten verlangt das Gesetz von vornherein den Einbau CO 2 -neutraler Heizungen; zudem müssen Neubauten einen Teil ihrer benötigten Energie selbst erzeugen, etwa mit Solaranlagen.

Es geht um 40 Prozent der Treibhausgasemissionen

Für seit 2019 amtierenden Baudirektor Martin Neukom (Grüne) stellt der Volksentscheid einen ersten Grosserfolg dar. Wie er im Abstimmungskampf wiederholt betonte, stammen gegenwärtig 40 Prozent der Treibhausgasemissionen vom Heizen.

Die Vorlage genoss von Links-Grün bis zur FDP breite Unterstützung: Alle Parteien ausser der SVP kämpften dafür. Auch der Regierungsrat und der Kantonsrat hatten sich für das Energiegesetz ausgesprochen.

Neukom verspricht sich vom Zürcher Volksentscheid eine Signalwirkung über den Kanton hinaus. Positiv überrascht zeigte er sich davon, dass die Zustimmung deutlich über jener zum CO 2 -Gesetz im Juni lag, das schweizweit vom Stimmvolk abgelehnt wurde, im Kanton Zürich jedoch einen Ja-Stimmenanteil von 55 Prozent verbucht hatte. «Dass es nun so klar gereicht hat, ist eine Überraschung», sagte Neukom. Er rechne damit, dass das Gesetz Mitte 2022 in Kraft treten könne. Und fügte an:

«Das ist auch ein Signal nach Bundesbern. Klimaschutz ist mehrheitsfähig. Es kommt darauf an, wie der Klimaschutz ausgestaltet ist.»

Gegen das nun von 62 Prozent des Zürcher Stimmvolk angenommene kantonale Energiegesetz hatte der Hauseigentümerverband das Referendum ergriffen. Entsprechend enttäuscht zeigte sich HEV-Präsident Hans Egloff. Seine Erklärung für die deutliche Niederlage:

«Es gibt einen Hype um den Klimawandel. Viele fanden, man müsse jetzt etwas tun, ohne sich genau mit der Vorlage zu befassen.»

Wichtig sei nun, dass der Kanton die Ausnahmeregeln beim Heizungsersatz grosszügig anwende. «Es geht darum, das Gesetz mit Augenmass umzusetzen», so der Aescher Alt-SVP-Nationalrat und HEV-Präsident. Immerhin etwas Positives habe das Referendum für den HEV bewirkt: Im Kanton Zürich gewann er laut Egloff seit April rund 1200 zusätzliche Mitglieder hinzu.

So gross die Enttäuschung bei HEV und SVP, so gross die Freude bei den Siegern:

«Heute haben alle gewonnen: das Klima, die Bevölkerung und nicht zuletzt die Mieterinnen und Mieter»,

sagte Andreas Daurù, Co-Präsident der SP Kanton Zürich. Er zeigte sich überzeugt, dass mit ökologischen Sanierungen die Heizkosten langfristig sinken. Daurù spielte damit auf die Kampagne von HEV und SVP an, die vor Leerkündigungen und steigenden Wohnkosten warnten. Der Kanton müsse nun die sanierungswilligen Hauseigentümer unbürokratisch unterstützen, so der SP-Co-Präsident weiter. Er solle dabei auch ein Auge darauf haben, dass der Heizungsersatz nicht als Vorwand für Leerkündigungen und Mieterhöhungen missbraucht werde.

Dies fordert auch Raffaella Albione, Geschäftsleiterin des Mieterinnen- und Mieterverbands Zürich (MV): «Wir wünschen uns jetzt ein ebenso vehementes Ja zum Wohnschutz.» Sie betonte, die Energiebilanz nach Altbau-Sanierungen sei oft besser als jene von Ersatzneubauten. Gleichzeitig hielt Albione fest:

«Wir sind froh, dass es zu einem Ja zum Energiegesetz gekommen ist. Wenn alle Gesetze eingehalten werden, gibt es keine negativen Folgen für die Mieterinnen und Mieter.»

Mit seinen Anliegen stösst der MV Zürich bei Neukom auf offene Ohren. Der Baudirektor bekräftigte gegenüber dieser Zeitung, Altbau-Sanierungen seien punkto CO 2 -Bilanz oft sinnvoller als Altbauten. Und kündigte an:

«Ich werde nächsten Frühling die Subventionierung von Minergie-P-Ersatzneubauten streichen.»

Beatrix Frey, Kantonsratsfraktionschefin der FDP, betonte, dass es sich beim Energiegesetz um einen breit abgestützten Kompromiss handelt: «Die Bevölkerung hat gemerkt, dass es ein technologieoffenes, sozialverträgliches Gesetz ist.» Das Ja sei ein «Meilenstein für den Klimaschutz».