Energie Stadtwerk Winterthur erhöht Strompreise um knapp 30 Prozent Die Preise steigen zum zweiten mal in Folge stark an. Grund dafür ist gemäss dem Stadtrat von Winterthur die angespannte Marktsituation.

Das Stadtwerk Winterthur produziert lediglich rund 20 Prozent des Winterthurer Strombedarfs selbst. Symbolbild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Der Winterthurer Stadtrat hat zum zweiten Mal in Folge eine deutliche Strompreiserhöhung beschlossen. Die Kundinnen und Kunden von Stadtwerk Winterthur werden nächstes Jahr knapp 30 Prozent mehr bezahlen müssen.

Grund für die Erhöhung ist die weiterhin angespannte Marktsituation, wie der Stadtrat von Winterthur am Freitag mitteilte. Stadtwerk Winterthur produziere lediglich rund 20 Prozent des Winterthurer Strombedarfs selber und beschaffe den Rest in verschiedenen Tranchen über mehrere Jahre hinweg am Grosshandelsmarkt.

Auch die Tarife der Netznutzung steigen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Grund dafür sind unter anderem steigende Kosten der Systemdienstleistungen von Swissgrid. Bereits dieses Jahr sind die Strompreise in Winterthur über alle Tarife hinweg betrachtet um rund einen Drittel gestiegen.

Mehr Geld gibt es künftig für die Produzentinnen und Produzenten von lokalem Solarstrom: Ihre Einspeisevergütung steigt um rund 30 Prozent. (sda)