Energie Stadt Zürich will Fernwärmenetz selber betreiben Mit dem Ausbau der Fernwärme will die Stadt Zürich ihr Netto-Null Ziel erreichen.

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) soll zukünftig fürs Fernwärmenetz verantwortlich sein. Bild: Valentin Hehli / LTA

Die Stadt Zürich organisiert das Fernwärmenetz unter einem Dach. Bisher gab es drei Anbieter. Bis 2040 sollen 60 Prozent des Siedlungsgebietes mit Fernwärme versorgt sein, ein Ziel der städtischen Netto-Null-Strategie.

Neu soll das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) für das Fernwärmenetz verantwortlich sein, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Bisher wird ein Teil auch von Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ) sowie Energie 360° betrieben, einer AG, die zu 96 Prozent der Stadt gehört.

Bis Ende Jahr wird die Stadt nun einen Umsetzungsplan für die neue Organisation ausarbeiten. Der Stadtrat setzt damit eine Forderung aus dem Gemeinderat um, wie er schreibt. Eine Motion hatte verlangt, die Versorgungsnetze für Gas-, Wärme- und Kälteversorgung wieder zu verstaatlichen.

Das Parlament wird zu einem späteren Zeitpunkt noch über die Neuorganisation befinden müssen. Ebenfalls erfüllt wird gleichzeitig eine Motion, die einen Einheitstarif für Fernwärme fordert.

Energie 360° kündigte in einer Medienmitteilung an, als Folge dieses Plans vermehrt gesamtschweizerisch tätig zu werden. Die Stadt Zürich will den Aktienanteil an Energie 360° entsprechend verringern.(sda)