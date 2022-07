Regierung will mit 50 Millionen Franken den Bau von E-Ladestationen fördern

Der Zürcher Regierungsrat will die CO 2 -neutrale Mobilität fördern. Er beantragt daher beim Kantonsrat einen Rahmenkredit in Höhe von 50 Millionen Franken für den Ausbau der Lade- und Betankungsinfrastruktur.