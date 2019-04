An der ETH herrscht derzeit grosse Verunsicherung. Ist sie tatsächlich eine «Schlangengrube», wie die «Weltwoche» schreibt?

Theo Wehner: Bei weitem nicht. Man kann vom Umgang mit den Vorfällen an der ETH enttäuscht oder empört sein. Ihr jedoch respektlos zu begegnen, steht selbst der «Weltwoche» nicht gut. Die ETH bleibt Weltspitze. Aber: Es ist immer enttäuschend, wenn Vertrauensbeziehungen in die Brüche gehen, in Misstrauen umschlagen und in gegenseitiger Abwertung enden. Wenn es dann noch einer oder beiden Seiten gelingt, Komplizenschaften aufzubauen, geht es nicht mehr um das Kitten der Beziehung, sondern um Vernichtung.

Empört und enttäuscht. Ging es auch Ihnen so, als Sie von den Mobbingvorwürfen erfuhren?

Empörung kam bei mir erst dazu, als ich scheibchenweise vom institutionellen, aber auch medialen Umgang mit den Fällen in den verschiedenen Departementen und Instituten der ETH hörte.

Zur Problemlösung im Physik-Departement wurden in erster Linie Naturwissenschaftler und Juristen beigezogen. Das kritisieren Sie. Was hätte man stattdessen tun sollen?

Mit den Fachleuten auf dem Gebiet hätte man die Tragweite des Falles sorgsam einschätzen sollen. Jemand mit sozialwissenschaftlichem Sachverstand hätte nicht nur anders gehandelt, er hätte auch eine schärfere Begriffsklärung angestrebt: Ging es um Mobbing oder um Enttäuschungen, Kränkungen und schliesslich um Rache? Ging es um Machtmissbrauch, Führungsinkompetenz, oder überhöhte Ansprüche und Übereifer?

Wer hätte sich darum bemühen sollen?

Wer auch immer aus den Sozialwissenschaften. In der Departementsleitung Physik, der Ombudsstelle, aber auch bei involvierten Führungspersonen und der Kommunikationsabteilung wurde die vorhandene Expertise unzulänglich infrage gestellt. Darüber hinaus sind die vorhandenen Strukturen und Regelungen nicht genutzt worden. Kompetenzüberschreitung nennt man das eine, Ignoranz das andere. Wie es zu solcher Überheblichkeit gekommen ist, ist eine nun ernsthaft zu stellende Frage.

Die ETH verfügt über Lehrstühle für Arbeits- und Organisationspsychologie und für Organizational Behavior. Sie hatten eine solche Professur inne. Warum wurde dieses Wissen nicht beachtet?

Das hat mit der unterschiedlichen Bewertung der Natur- und Ingenieurwissenschaften gegenüber den Geistes- und Sozialwissenschaften zu tun. Indem die ETH Lehrstühle aus beiden Kulturen hat, zeigt sie, dass sie an Perspektivenvielfalt interessiert ist. Die in den Konfliktfällen handelnden Akteure waren es nicht. Sie beriefen sich wohl auf ihren gesunden Menschenverstand. Von dem alle annehmen, sie haben bereits genug davon. Ich habe mich vor über 30 Jahren bewusst entschieden, an einer technischen Hochschule zu lehren. Ich habe zunehmendes Interesse bei Studierenden und Doktorierenden erlebt. Das hat das tolerierende Desinteresse mancher Kollegen aufgewogen.

Neben den Mobbingvorwürfen an Marcella Carollo wurden weitere schwierige Verhältnisse zwischen Professoren und Doktorierenden publik, etwa an der Empa. Hat die ETH ein strukturelles Problem?

Wenn aus einem latenten ein offener Konflikt wird, braucht es Strukturen, wie man damit umgeht. Selbst wenn die Strukturen nicht greifen, sind sie viel leichter zu ändern als das Verhalten der Personen. Jede Universität kennt den Betreuungswechsel von Doktorierenden. Viele Hochschulen haben Vorsorge getroffen, indem sie eine Doppelbetreuung festgelegt haben. Die meisten vor Jahrzehnten und nicht erst jetzt, wie die ETH. Solche Regeln und Strukturen hervorzubringen, war und ist die ETH in der Lage. Sie konsequent anzuwenden und anzupassen hingegen nicht – oder noch nicht.

Statt die Reglemente anzuwenden, haben die Verantwortlichen versucht, das Heft selber in die Hand zu nehmen.

In der «Republik» ist zu lesen, dass der Prorektor, der für die Anwendung der Doktoratsverordnung zuständig ist, nach einem Gespräch mit der beschuldigten Kollegin den stellvertretenden Departementsleiter fragte: «Haben wir einen Schlachtplan?», um durchzusetzen, dass die Kollegin keine Doktoranden mehr betreuen dürfe. Dieser bot ihm an, einen «Schlachtplan» mitauszuarbeiten. Mich schockiert bereits die Wortwahl. Heute zeigt sich, dass sie ein «Schlachtfeld» hinterlassen und damit dem Ruf der ETH geschadet haben.

Die Fälle zeigen: Es kann sich rächen, wenn Professoren Studierende fürs Doktorat aufnehmen, weil sie ihnen sympathisch oder in der Vorlesung aufgefallen sind. Wie sollte die Beziehung sein, damit es nicht zu Mobbing- oder Plagiatsfällen kommt?

Es sollte eine tragfähige, ständig zu pflegende Beziehung sein. Sympathie ist eine gute Voraussetzung. Dennoch: Um das Potenzial einer Doktorierenden zu erkennen und zu beurteilen, braucht es heute eine systematisches Auswahl- und Bewertungsverfahren. Solche Assessments sind in einigen ETH-Bereichen üblich. Ob sie generell empfohlen oder eingefordert werden sollten, könnte im Doktoratsausschuss diskutiert werden – falls die Akteure ohne Blessuren vom «Schlachtfeld» zurückgekehrt und gewillt sind, an Strukturen zu arbeiten, statt individuelles Verhalten sanktionieren zu wollen.

Welche Lehre sollte die ETH aus der aktuellen Affäre ziehen?

In partizipativen Prozessen sollte sie bemüht sein, reife Persönlichkeiten zu bestimmen, die die Verfahren mit Leben füllen und an die sich ändernden Bedingungen anpassen. Eine solche ETH wünsche ich allen. Wobei die ETH durch die Konflikte und den hervorgebrachten Massnahmenkatalog diesem Ziel schon nähergekommen ist. Einen sozialwissenschaftlichen Blick darauf halte ich dennoch für notwendig.