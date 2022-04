Eishockey Stadt Zürich gewährt Freinacht bei ZSC-Meistertitel Falls die ZSC Lions den Eishockey-Meistertitel holen, wird in Zürich durchgefeiert: Das Sicherheitsdepartement hat eine Freinacht gewährt.

Sollten die ZSC Lions Eishockey-Meister werden, darf in der Stadt Zürich die Nacht durchgefeiert werden. Martin Meienberger / Freshfocus

Was am Sechseläutenmontag nicht geklappt habe, könne am Mittwoch, am Freitag oder am Sonntag wahr werden, heisst es in einer Mitteilung des Sicherheitsdepartements vom Mittwoch.

Die Freinacht gelte für den Tag des Titelgewinns für das Innere von Gastwirtschaftsbetrieben auf Stadtgebiet. Für Gartenrestaurants und Boulevard-Cafés würden die normalen Öffnungszeiten gelten. (sda)