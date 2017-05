Ab nächstem Jahr gelten verschärfte Regeln für Einbgürgerungsgesuche. Aus diesem Grund erhalten die 40 000 Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt Zürich eine Einladung, unterschrieben von Corine Mauch. Sie sollen sich überlegen, eine Einbürgerung noch in diesem Jahr vorzunehmen.

Allerdings wird dieser Brief nur an eine ganz bestimmte Gruppe von Ausländerinnen und Ausländer verschickt, wie das "Regionaljournal Zürich Schaffhausen" berichtet. Solche würden nämlich bereits bestimmte Bedingungen erfüllen: Sie leben seit mindestens zwölf Jahren in der Schweiz, zwei davon in der Stat Zürich und haben eine C, B oder F-Bewilligung.

Ab nächstem Jahr ändern sich aber die Einbürgerungsbedingungen und darauf möchte man nun aufmerksam machen. Allerdings gehen nicht alle Städte so forsch vor wie Zürich. So verschickt Bern zum Beispiel keine Einladungen, denn sie würden falsche Erwartungen wecken. Diese Befürchtung habe die Stadt Zürich nicht. Ihr ist vielmehr ein Anliegen, dass alle Einwohner, die in ihrem Lebensraum auch von politischen Entscheiden betroffen sind, sich auch selbst einbringen können.

Ausserdem könne ein Blick auf die Website der Stadt zu den Einbürgerungsbedingungen oder ein Telefon mit dem Bevölkerungsamt ebenfalls helfen, um sich zu informieren, ob eine Einbürgerung möglich sei.

Trotzdem: An dieser Einladung haben noch lange nicht alle Freude. Bei den Parteien ist es vor allem die SVP, die Bedenken hat. Es sei ein falsches Signal und könne auch dazu führe, das Leute eingebürgert werden, die den Schweizer Pass nicht erhalten sollten. (lgi)