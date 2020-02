Dabei erlitt einer der beiden einen Beinbruch. Eine herbeigerufene Patrouille verhaftete noch im Lokal seinen mutmasslichen Kontrahenten, der sich Schürfungen und Prellungen zugezogen hatte.

Die Feier fand in einem Restaurant in Seen statt, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte. Der Grund der Auseinandersetzung ist unklar.