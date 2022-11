Einbrecher Übernachtungsgast in Winterthurer Firma löst Polizeieinsatz aus Ein Mitarbeiter übernachtete an seinem Arbeitsort – Ein Wachmann der Firma hielt in für einen Einbrecher und alarmierte die Winterthurer Stadtpolizei.

Ein Übernachtungsgast in Winterthur wurde für einen Einbrecher gehalten. (Symbolbild) Keystone

Die Stadtpolizei Winterthur ist in der Nacht auf Freitag zu einem mutmasslichen Einbruch ausgerückt. Mit einem grösseren Aufgebot umstellte sie eine Geschäftsliegenschaft und durchsuchte die Räume mit einem Diensthund. Dabei stellte sich heraus, dass der Einbrecher ein Mitarbeiter war, der dort übernachtete.

Ein Wachmann hatte die Polizei alarmiert, weil er in den Räumen einen Einbrecher vermutete. Um einen solchen Fehlalarm in Zukunft zu vermeiden und eine erholsame Nachtruhe sicherzustellen, sei vereinbart worden, dass in solchen Fällen künftig das private Sicherheitspersonal vorgängig informiert werde, wie die Stadtpolizei mitteilte. (sda)