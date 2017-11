In der vergangenen Saison zählten die Betreiber über 3800 Übernachtungen im Pfuusbus, wie die Sozialwerke in einer Mitteilung vom Mittwoch schreiben. Der beheizte Bus sei nach wie vor die wichtigste Überlebenshilfe für Obdachlose in Zürich.

Am Mittwoch beginnt die Pfuusbus-Saison mit einem Gottesdienst um 19 Uhr und mit der Überreichung von Spenden in der Höhe von rund 40'000 Franken, die an einem Sponsorenlauf im Rahmen des diesjährigen Greifenseelaufs zusammengekommen sind.