Ein Ruderer muss aufgeben — der andere kämpft alleine weiter über den Atlantik

Die beiden Zürcher wollten in 40 Tagen rund 4800 Kilometer mit ihrem Ruderboot über den Atlantik fahren. Am 12. Dezember waren Dominic Schaub (28) und Florian Ramp (42) unter dem Namen «Team Atventure» zur «Talisker Whisky Atlantic Challenge» gestartet, dem härtesten Ruderrennen der Welt.

Nach dem neunten Tag auf See musste Schaub das Rennen jedoch abbrechen, wie «20 Minuten» berichtet. Grund dafür sei eine anhaltende und einschneidende Seekrankheit. Inzwischen gehe es Schaub besser. Er ist seit dem 1. Januar wieder in der Schweiz.

Schaub unterstützt weiterhin seinem Teamkollegen

Via Satellitentelefon unterstützt Schaub seinem Kollegen bei der Wetteranalyse und bei der Routenwahl. Denn Ramp ist weiterhin im Rennen und rudert das Boot ganz allein über den Atlantik in Richtung Antigua in der Karibik. Es gehe ihm gut, und er sei fit und motiviert. Nach einigen Tagen Eingewöhnungszeit habe er auch seinen Rhythmus gefunden, teilt Ramp «20 Minuten» mit.