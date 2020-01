Ein Loch für 1,1 Milliarden — so soll der Rosengartentunnel in Zürich aussehen

Worum geht es?

50'000 Fahrzeuge pro Tag donnern über die Rosengartenstrasse in Zürich. 1972 wurde die Verkehrsachse eigentlich als Provisorium der Westtangente in Betrieb genommen. Das Provisorium ist aber längst zur Dauerlösung geworden – nun könnte es bald weichen. Die Bevölkerung des Kantons Zürich stimmt am 9. Februar über das Rosengartenprojekt ab. Der Autoverkehr soll anstatt über die Rosengartenstrasse durch einen insgesamt 2,3 Kilometer langen Tunnel geleitet werden. Die Kapazität des Autoverkehrs soll so erhalten und die Rosengartenstrasse auf einem Abschnitt von etwa 700 Metern beruhigt werden. Auf ihr würde als neue ÖV-Verbindung das Rosengartentram fahren.