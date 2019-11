Ein Frosch für Froschauer: Tierische Ehre für Orell Füssli-Gründer

Vor genau 500 Jahren erhielt der aus Bayern stammende Buchdrucker Christoph Froschauer das Bürgerrecht der Stadt Zürich. Als erster Buchdrucker der Stadt legte er mit seiner Buch- und Karten-Druckerei das Fundament für das Unternehmen Orell Füssli.

Zum 500-jährigen Jubiläum soll Froschauer eine besondere Ehre zuteil werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Nicht nur Froschauer trug den Frosch im Namen, künftig soll auch ein in Madagaskar entdeckter Frosch nach dem Orell Füssli-Gründer heissen. Die Froschart gehört zur Gattung «Stumpffia».

Das Unternehmen trug bis in die 70er Jahre einen Frosch im Logo. Nun will die Orell Füssli Holding AG zusammen mit der Sicpa Holding SA mit der Jubiläumsaktion die Amphibienforschung auf Madagaskar unterstützen, hiess es in der Mitteilung. (sda)