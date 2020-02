Ein Blick zurück: So wurde die Rote Fabrik zum Kulturzentrum

Die Rote Fabrik verweist mit monatlichen Führungen auf 1980 als Anfangsjahr. Die Wurzeln des Kulturbetriebs liegen jedoch weiter zurück: Auf eine Initiative der SP des Stadtkreises 2 hin stimmte das Stadtzürcher Stimmvolk 1977 dem Erhalt des ehemaligen Fabrikgebäudes und seiner Umwandlung in ein Freizeit- und Kulturzentrum zu.

Die Stadt hatte die Fabrik am Wollishofer Seeufer 1972 der Standard Telefon und Radio AG abgekauft, um sie abzubrechen und die Seestrasse zu erweitern. Als Gegenvorschlag zur SP-Initiative schlug der Gemeinderat vor, dass das Gebäude zu erhalten sei und der Stadtrat für seine künftige Nutzung für Freizeit-, Kultur- und Bildungsaktivitäten eine Vorlage zu erarbeiten habe.

Dem stimmte das Volk deutlich zu. Der Stadtrat liess sich mit der Umsetzung allerdings Zeit. Die verlangte Vorlage blieb jahrelang aus. Stattdessen vermietete die Stadt Teile der Fabrik als Lager und Proberaum ans Opernhaus und ans Neumarkt-Theater.

Protestfest in der Roten Fabrik

Dagegen regte sich im Frühling 1980 zunehmend Widerstand. Anlass war die anstehende Abstimmung über einen 60-Millionen-Kredit zur Erneuerung des Opernhauses. Am 17. Mai 1980 kam es zu einem «Protestfest in der Roten Fabrik». Dabei wurde die Idee für eine Demonstration vor dem Opernhaus am 30. Mai 1980 lanciert. Treibenden Kräfte waren die Gruppe «Rock als Revolte», die sich nach der Schliessung mehrerer Konzertlokale gebildet hatte, und die mit ihr verknüpfte Arbeitsgruppe Rote Fabrik.