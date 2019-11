Eier gegen Referenten geworfen — Vermummte störten Chile-Veranstaltung in Kulturzentrum

Kurz nach 19 Uhr drangen die Störenfriede in das Zentrum an der Kirchgasse 14 ein. Sie warfen Eier und Flüssigkeiten gegen den Referenten und die anwesenden Zuhörenden, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte. Zudem wurden Parolen skandiert und ein Transparent ausgebreitet.

Nach kurzer Zeit verliessen die Unbekannten das Zentrum und rannten in verschiedene Richtungen davon. Angaben zu Verletzten liegen zurzeit nicht vor. Bei der Stadtpolizei gingen diverse Anzeigen wegen Sachbeschädigungen und Tätlichkeiten ein. Gesicherte Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. (sda)