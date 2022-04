Dübendorf Grossprojekt Innovationspark soll nur noch halb so viel kosten und umweltfreundlichere Flüge ermöglichen Der Zürcher Regierungsrat hat die Pläne für die Zukunft des Flugplatzes Dübendorf überarbeitet. Statt 217 Millionen beantragt er nun 105 Millionen Franken, um sie zu realisieren.

So könnte der Flugplatz Dübendorf mit dem Innovationspark (vorne) im Jahr 2050 aussehen. zvg

Mehr als 10'000 Arbeitsplätze sollen bis 2050 mit dem Innovationspark auf dem Areal des Flugplatzes Dübendorf entstehen. Der Zürcher Regierungsrat erhofft sich davon eine jährliche Wertschöpfung von 1,9 Milliarden Franken. Doch der Weg zu diesem Ziel ist holprig: Bereits der Streit um den Gestaltungsplan ging bis vors Bundesgericht, das den Plan Ende 2021 guthiess. Derweil blieb eine Kreditvorlage in Höhe von 217 Millionen Franken in der Warteschlaufe. Jetzt hat der Regierungsrat das Grossprojekt überarbeitet. Es soll doppelt so gross, aber nur noch halb so teuer werden, verkündeten Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und Baudirektor Martin Neukom (Grüne) am Mittwoch vor den Medien.

Dreifachnutzung mit jährlich 20'000 Flügen

Geplant ist eine Dreifachnutzung des Flugplatzes: Auf dessen Nordseite soll der Innovationspark mit Forschung und Firmen entstehen, für den nun mehr Fläche vorgesehen ist. Die beiden weiteren Nutzungen sind zivile und militärische Fliegerei. Die Anzahl Flüge wäre auf jährlich 20'000 begrenzt. Knapp die Hälfte davon ist fürs Militär reserviert. So sei sichergestellt, dass Dübendorf nicht zur vierten Piste des Flughafens Zürich würde, beteuerte der Projektdelegierte Peter Bodmer.

Die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP). Ennio Leanza / KEYSTONE

«Der Innovationspark soll ein Leuchtturm für Forschung und Unternehmen werden»,

sagte Regierungsrätin Walker Späh. Die klügsten Köpfe könnten hier Lösungen für umweltfreundlicheres Fliegen entwickeln. Das riesige Gelände sei aber auch für Tests mit neuer Mobilität auf dem Boden geeignet.

Als Starthilfe für den Innovationspark beantragt der Kanton nun beim Kantonsrat gut 97 Millionen Franken. Zudem 8 Millionen Franken als Planungskredit für einen Forschungs-, Test- und Werkflugplatz. Ausserdem legt er dem Parlament eine Richtplanänderung vor, die die Eckwerte des Grossprojekts und die dafür nötige Umzonung festhält.

Baudirektor Martin Neukom (Grüne). Keystone

«Das ist wahrscheinlich die grösste Ausscheidung von Siedlungsgebiet, die wir in diesem Kanton noch machen»,

sagte Baudirektor Neukom. Fruchtfolgeflächen seien nicht betroffen, betonte er.

Ihren 2018 eingereichten Kreditantrag in Höhe von 217 Millionen Franken zieht die Regierung jetzt zurück. Dass der Innovationspark nun nur noch halb so viel kosten soll, sei auf Nachverhandlungen mit dem Bund zurückzuführen, erklärte Regierungsrätin Walker Späh.

Konkreter: Baurechtszinsen an den Bund, dem das Land gehört, würden nun für den Kanton erst dann fällig, wenn er das Baurecht und die damit verbundenen Kosten gleich an Firmen weiterreichen könne. Dies reduziere die dafür veranschlagte Summe von 84 auf 10 Millionen Franken. Die verbleibenden 10 Millionen dienten der Risikoabsicherung, falls Firmen Konkurs gingen, sagte Roman Bächtold, Leiter der zuständigen Taskforce.

Im Übrigen handle es sich bei der Hälfte der veranschlagten Kosten um Darlehen, die entweder gar nicht gebraucht oder zurückgezahlt würden.

Über die Kredite und die Richtplanänderung entscheidet nun der Kantonsrat. Im Falle eines Referendums hätte das kantonale Stimmvolk das letzte Wort. Gemäss Walker Späh wäre dies voraussichtlich 2027 der Fall.

Parteien reagieren weitgehend positiv

Erste Reaktionen fallen weitgehend positiv aus. Die SVP begrüsst in ihrem Communiqué, dass die Regierung an der Dreifachnutzung des Flugplatzes mit Innovationspark, Aviatik und militärischer Nutzung festhält. Kritisch äussert sie sich zu den immer noch hohen Kosten.

Die SP hält fest, der Innovationspark könne und solle einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise oder für die Energieversorgung von morgen leisten. Die Lärmbelastung durch den Flugbetrieb sei aber so tief wie möglich zu halten.

Die Grünen sprechen sich ebenfalls für Innovation und Forschung auf dem Flugplatz aus. Den 8-Millionen-Planungskredit für die künftige Fliegerei lehnen sie jedoch ab.

Die GLP nimmt die Beschlüsse der Regierung erfreut zur Kenntnis, wie sie schreibt. Wenn die Regierung ihre Versprechen halte, bekämen die Standortgemeinden, die Umwelt und Nachhaltigkeit den angemessenen Stellenwert.

Die Zürcher Handelskammer sowie das wirtschaftsnahe Komitee Weltoffenes Zürich betonen, die Flugpiste auf dem Areal in Dübendorf müsse erhalten bleiben. Sie sei ein Alleinstellungsmerkmal des Innovationsparks.