Drogenhandel Stadtpolizei Zürich verhaftet fünf Dealer Am Dienstag und Mittwoch hat die Stadtpolizei Zürich fünf mutmassliche Drogenhändler verhaftet.

Die Stadtpolizei Zürich hat fünf Verdächtige festgenommen. In ihren Wohnung wurden verschiedene Mengen Kokain gefunden. Marcus Brandt / DPA

Beim ersten Fall fanden die Polizisten unter anderem über 200’000 Franken Bargeld und ein Kilo Kokain in vier Wohnungen in Zürich, Schlieren und ausserhalb des Kantons. Dabei wurden eine Schweizerin, ein Spanier und ein Schweizer verhaftet, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Auf die Dealer waren die Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle gestossen, bei der eine geringe Menge Kokain gefunden wurde.

Beim zweiten Fall beobachteten Fahnder eine Drogenübergabe. Ein Schweizer wurde danach festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Wohnung im Kreis 4. Dort nahmen die Polizisten einen weiteren Schweizer fest. Sie fanden vor Ort 500 Gramm Kokain und 1000 Franken. (sda)