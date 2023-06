Drogen Polizei stösst in Jauchegrube in Tagelswangen auf Hanf-Anlage Rund 300 Hanfpflanzen wurden in Tagelswangen in einer Jauchegrube angepflanzt.

Die Anlage wurde von der Polizei komplett ausgehoben. Symbolbild: KEY

Die Zürcher Kantonspolizei ist auf einem Bauernhof in Tagelswangen auf eine Hanf-Indoor-Anlage an einem besonderen Standort gestossen: In einer Jauchegrube wuchsen rund 300 illegale Hanfpflanzen auf.

Der mutmassliche Betreiber der Anlage, ein 37-jähriger Schweizer, sei verhaftet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei - gemeinsam mit drei weiteren mutmasslich beteiligten Personen im Alter von 32 bis 37 Jahren aus der Schweiz und Spanien - wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt worden.

Die Polizei hob die Hanf-Anlage gemäss Mitteilung nach intensiven Ermittlungen aus. Die Aktion fand bereits vor knapp zwei Wochen am Donnerstag, 25. Mai, statt.(sda)