Drogen Flüssiges Kokain in Flaschen: Schmuggler fliegt am Flughafen Zürich auf Im Flughafen Zürich wurde am Montagmorgen ein 28-jähriger Mann, der rund drei Kilo flüssiges Kokain mit sich führte, festgenommen.

Drei Kilo Kokain, abgefüllt in mehrere Kosmetikflaschen, fand die Zürcher Kantonspolizei bei einem 28-jährigen mutmasslichen Drogenschmuggler im Flughafen. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmorgen am Flughafen einen 28-jährigen mutmasslichen Drogenschmuggler verhaftet. Er hatte rund drei Kilo Kokain in flüssiger Form bei sich, verteilt auf verschiedene Kosmetikflaschen.

Der Passagier reiste von Sao Paulo nach Zürich, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Das in Flüssigkeit gelöste Kokain wurde dem Forensischen Institut übergeben, damit es analysiert werden kann. Der mutmassliche Drogenschmuggler muss sich vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten. (sda)