Drogen Drogenkurier wird mit vier Kilogramm Kokain am Flughafen verhaftet Ein 46-jähriger Holländer hat am Sonntag versucht, vier Kilogramm Kokain in Biskuitverpackungen einzuführen. Er wurde von der Kantonspolizei Zürich verhaftet.

In diesen Biscuitpackungen versteckte sich das Kokain. Bild: Kapo Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag am Flughafen einen Drogenkurier verhaftet. Der 46-jährige Holländer hatte rund vier Kilogramm Kokain in Biscuitpackungen versteckt.

Der Drogenkurier reiste von der Dominikanischen Republik nach Zürich. Weil er Fahndern bei der Einreise aufgefallen war, wurde sein Gepäck genauer untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich in den Biscuitpackungen kein Gebäck, sondern Kokain befand, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. (sda)