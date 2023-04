Drogen Drogenkurier mit 70 Kilogramm Khat am Flughafen verhaftet Im Gepäck eines Norwegers entdeckte die Kantonspolizei am Flughafen mehr als 70 Kilogramm Khat.

Das in den Blättern von Khat enthaltene Cathin ist eng verwandt mit dem Amphetamin. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch am Flughafen einen mutmasslichen Drogenkurier festgenommen. Der 50-jährige Norweger hatte in seinem Reisegepäck insgesamt mehr als 70 Kilogramm Khat dabei.

Der Mann kam aus dem südafrikanischen Johannesburg und wollte nach Frankfurt weiterreisen. Bei der Überprüfung seines Gepäcks stiessen die Polizisten auf die Drogen, wie die Kantonspolizei mitteilte.(sda)