Drogen Drogenkurier am Flughafen mit 6 Kilogramm Kokain verhaftet Die Kantonspolizei Zürich hat am Flughafen einen 49-Jährigen als mutmasslichen Drogenkurier identifiziert.

Der Mann wollte nach Frankfurt fliegen mit 6 Kilogramm Kokain im Gepäck. Symbolbild: Marcus Brandt/DPA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstag am Flughafen einen mutmasslichen Drogenkurier verhaftet. Der 49-Jährige hatte rund 6 Kilogramm Kokain in seinem Koffer dabei. Die Drogen wurden sichergestellt und werden noch vom Forensischen Institut untersucht.

Der Staatenlose, der mit einem lettischen Ausländerausweis reiste, kam aus Sao Paulo an und wollte nach Frankfurt weiterfliegen, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Im Transitbereich war er Fahndern aufgefallen, die sein Gepäck dann genauer untersuchten.(sda)