Drei Verletzte bei Auseinandersetzung im Niederdorf

Zum dem tätlichen Streit kam es kurz vor 2.30 Uhr vor einer Schwulenbar an der Spitalgasse, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Die drei nicht lebensgefährlich verletzten Männer sind zwischen 21 und 37 Jahre alt. Einer von ihnen erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper. Der genaue Tathergang und ein allfälliges Motiv sind noch nicht bekannt.